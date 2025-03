Ukraińcy wyrazili zgodę na 30-dniowe, bezwarunkowe zawieszenie broni w czasie rozmów z delegacją amerykańską w Dżuddzie, które miały miejsce 11 marca. Władimir Putin dwa dni później wyraził się przychylnie o samej idei zawieszenia broni, ale – jak dodał - niezbędne jest doprecyzowanie jego warunków. Na 18 marca zapowiedziano rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.



Władimir Putin stawia warunek. Nie chce, by Ukraina wykorzystała zawieszenie broni do dozbrojenia swoich jednostek

Według agencji Bloomberga Putin domaga się wstrzymania dostaw broni na Ukrainę jako warunku, od spełnienia którego uzależni zgodę na 30-dniowe zawieszenie broni. Kreml chce, by dostawy broni dla ukraińskiej armii wstrzymały zarówno USA, jak i Europa. Taki warunek Putin miał przekazać specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA, Steve'owi Witkoffowi, w czasie rozmowy, do jakiej doszło między nimi w Moskwie, 13 marca.



Donald Trump wstrzymał już dostawy broni na Ukrainę na kilka dni, po tym jak w Białym Domu doszło 28 lutego do ostrej wymiany zdań między nim, wiceprezydentem USA J.D. Vance'em a Wołodymyrem Zełenskim. Dziś Trump mówi, że była to forma presji, która była niezbędna, by Ukraina zaczęła „zachowywać się właściwie”.



Teraz jednak nad Dniepr miałoby przestać płynąć uzbrojenie zarówno z USA, jak i z Europy. Strona rosyjska ma uzasadniać to żądanie chęcią uniknięcia sytuacji, w której Ukraińcy wykorzystają zawieszenie broni do dozbrojenia swoich jednostek walczących na froncie.