Jeśli Ukraina jutro wejdzie do UE i NATO, jeśli Rosja wycofa swoje wojska a my będziemy mieli gwarancje bezpieczeństwa, nie będę dłużej potrzebny Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Zełenski podkreślił, że od czasu rozpoczęcia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie wzrosły też zdolności obronne Ukrainy. - Ale z pewnością nie będzie ukraińskiego zwycięstwa bez wsparcia USA – zaznaczył ukraiński prezydent.



Wołodymyr Zełenski: Odejdę, jeśli Rosja wycofa wojska, a Ukraina będzie mieć gwarancje bezpieczeństwa

Prezydent Ukrainy ujawnił też, że rozmawiał z Donaldem Trumpem o rozmieszczeniu wojsk pokojowych na Ukrainie, których zadaniem byłoby gwarantowanie przestrzegania zawieszenia broni. - Powiedziałem, że Amerykanie muszą być w to zaangażowani – podkreślił.



Zełenski był też pytany czy jest gotów odejść z urzędu prezydenta, jeśli będzie to potrzebne do zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją. W odpowiedzi stwierdził, że jest „gotów na wszystko”, by osiągnąć „trwały i mocny pokój”.



- Jeśli Ukraina jutro wejdzie do UE i NATO, jeśli Rosja wycofa swoje wojska, a my będziemy mieli gwarancje bezpieczeństwa, nie będę dłużej potrzebny. (...) Ale dopóki to się nie stanie, będę bronił swojego kraju – oświadczył.