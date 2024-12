Od 2009 roku Grenlandia ma prawo do ogłoszenia niepodległości wobec Danii – to skutek poszerzenia autonomii tego terytorium w wyniku referendum przeprowadzonego w 2008 roku. Na razie jednak władze Grenlandii, liczącej ok. 56 tys. mieszkańców, nie zdecydowały się na to – m.in. ze względu na wsparcie finansowe, jakie Grenlandia co roku dostaje z duńskiego budżetu.