Ambasador USA Mark Brzezinski: Kaczyński nie był zadowolony

Nie brakuje osób, które są przekonane, że gdyby w ostatnich latach w Białym Domu pozostał Donald Trump, nie interweniowałby w podobnej sytuacji w Polsce…

Nie chcę spekulować o tym, co by zrobiła administracja Trumpa. Mogę natomiast opowiedzieć, jak w październiku uczestniczyłem w Chicago w spotkaniu z Amerykanami polskiego pochodzenia. Była tam też przedstawicielka sztabu wyborczego Trumpa, dawna korespondentka Fox News Monica Crowley. Bardzo bystra osoba. I był przedstawiciel sztabu Kamali Harris Tom Malinowski, były członek Kongresu. Kiedy Monica przemawiała ze sceny, na jej telefon komórkowy zadzwonił Donald Trump. Przyłożyła go do mikrofonu, dzięki czemu prezydent mógł zwrócić się bezpośrednio do publiczności. Mówił, jak bardzo kocha polski naród, jak docenia jego pracowitość i zdaje sobie sprawę, jak wiele przeszedł w historii. Świadczy to więc o zrozumieniu Polaków przez przyszłego prezydenta USA. To otwiera wiele możliwości. Ale to od polskich przywódców będzie teraz zależało, jak w pełni z tego skorzystać, nawiązać relacje z nową administracją USA. Sprawić, że polski głos będzie w Waszyngtonie słyszany.

Polska demokracja jest więc dziś wystarczająco dojrzała, aby przetrwać bez amerykańskiego wsparcia?

Polska demokracja jest odporna. To odzwierciedla wolę narodu. Ludzie nie przez przypadek czekali do trzeciej nad ranem w październiku 2023 roku, aby móc oddać głos.

To od polskich przywódców będzie teraz zależało, jak w pełni nawiązać relacje z nową administracją USA

Przez minione lata polski naród uodpornił się na pokusy autorytaryzmu?

Korzenie polskiej demokracji sięgają głęboko. To właśnie polskiej tradycji konstytucyjnej poświęciłem swoją książkę. Polska głęboko przeżyła starcie między tą tradycją a autorytaryzmem w czasach komunistycznych. Polacy mogą być dumni z odnowy demokracji, jaka później nastąpiła. Świat to widzi. Wszystko to także składa się na zdolność Polski do obrony demokracji. Dziś, w 2024 roku, czuję wręcz optymizm, otwartość na nowe możliwości, których wcześniej tu nie widziałem. Dobre rzeczy czekają ten kraj.

Donald Trump zaangażuje się na rzecz kandydata PiS w nadchodzących wyborach prezydenckich?

Nie mam pojęcia.