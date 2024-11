Kanclerz Scholz rozmawiał z Putinem. Zełenski mówi o „otwarciu puszki Pandory”

„Od 2020 roku czasy się zmieniły. Dziś to my jesteśmy u władzy. Emocja anty-PiS nie wystarczy do wygrania wyborów, które zapewne rozstrzygną się w drugiej turze. Do zwycięstwa będziemy potrzebowali kandydata łączącego wrażliwości zarówno liberalne, jak i konserwatywne” – podkreśla Radosław Sikorski, przekonując członków KO, że to on będzie najbardziej odpowiednim kandydatem na prezydenta.