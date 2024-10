Korea Północna wysadza w powietrze drogi do Korei Południowej

Przed kilkoma dniami parlament Korei Północnej zmienił konstytucję kraju, choć szczegółów poprawek nie ujawniono. W styczniu tego roku Kim Dzong Un apelował, by z konstytucji wykreślić zapis o zjednoczeniu z Koreą Południową jako celu działań państwa oraz by wpisać do konstytucji południowego sąsiada jako „wroga numer jeden”.