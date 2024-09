Z Wielkiej Brytanii pochodzi ok. 1 proc. uzbrojenia importowanego przez Izrael. Lammy zapewnił, że zawieszenie licencji eksportowych nie wpłynie na bezpieczeństwo Izraela. Minister dodał, że Londyn nadal wspiera prawo Tel Awiwu do samoobrony.



Wielka Brytania podkreśla, że nie przesądza czy Izrael łamie prawo międzynarodowe

Szef MSZ Izraela, Israel Kac, nazwał decyzję Wielkiej Brytanii „rozczarowującą” i „wysyłającą bardzo problematyczny” komunikat Hamasowi oraz jego opiekunom w Iranie.



Wśród wyposażenia, które po decyzji brytyjskiego rządu nie trafi do Izraela, mają znajdować się części do myśliwców, śmigłowców i dronów

Izrael i Hamas nawzajem oskarżają się o popełnianie zbrodni wojennych w czasie wojny w Strefie Gazy, która trwa już od niemal roku. Wojna rozpoczęła się od ataku Hamasu na Izrael z 7 października, w którym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 250 zostało wywiezionych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Z kolei w działaniach odwetowych Izraela miało zginąć ponad 40 tys. osób, według informacji podawanych przez stronę palestyńską.



Lamny zastrzegł, że decyzja Wielkiej Brytanii ws. zawieszenia licencji eksportowych dla Izraela nie oznacza, iż Londyn przesądza sprawę łamania prawa międzynarodowego przez Izrael. - To nie przesądza o winie lub niewinności, nie wyprzedza przyszłych ustaleń odpowiednich sądów – wyjaśnił.



Wśród wyposażenia, które po decyzji brytyjskiego rządu nie trafi do Izraela, mają znajdować się części do myśliwców, śmigłowców i dronów. Wyłączeniem objęte będą jedynie części do myśliwców F-35, z wyjątkiem tych, które trafiają do Izraela bezpośrednio. Wielka Brytania wyjaśnia, że inne rozwiązanie nie jest możliwe, gdyż zakłóciłoby funkcjonowanie całego programu budowy myśliwców piątej generacji.