W czasie trwającej wojny Rosji z Ukrainą doszło już do kilku incydentów, gdy — w czasie ataku rakietowego Rosji na cele na wschodniej Ukrainie — rosyjskie rakiety naruszały polską przestrzeń powietrzną. Najpoważniejszy taki incydent miał miejsce w grudniu 2022 roku, gdy rosyjska rakieta Ch-555 wleciała do Polski i spadła w lesie w okolicach Bydgoszczy. Rakietę znalazła, dopiero po kilku miesiącach, przypadkowa osoba. Jak się potem okazało nie była ona uzbrojona — miała betonową głowicę - co oznacza, że był to prawdopodobnie pozorowany cel, który miał odciągnąć ukraińską obronę przeciwlotniczą od zwalczania uzbrojonych rakiet i dronów.



W ostatnich miesiącach Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych regularnie informuje o podrywaniu polskich myśliwców w czasie zmasowanych ataków powietrznych Rosji na Ukrainę.



Departament Stanu USA: Strącanie rosyjskich pocisków nad Ukrainą może być omawiane w czasie szczytu NATO

Matthew Miller pytany o wypowiedź Tuska podkreślił, że na tę chwilę „nie ma nic do ogłoszenia w sprawie zmiany polityki USA czy NATO w tym zakresie”.



- Ale oczywiście w każdym momencie członek NATO, który chce podnieść kwestię polityki (zmian w polityce — red.), może to zrobić i omówić to z innymi przywódcami państw. Mamy szczyt (NATO) w tym tygodniu i jestem pewien, że jest to coś, co może być omówione — jeśli (Tusk) będzie tego chciał - odparł.



Donald Tusk nie uczestniczy w szczycie NATO w Waszyngtonie. Polskę reprezentuje tam prezydent Andrzej Duda, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz.