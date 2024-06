Konferencja pokojowa ws. Ukrainy: Jest deklaracja Węgier

Nowa najlepsza restauracja na świecie. To kres dominacji kuchni skandynawskiej

Znamy najnowsze wyniki The World’s 50 Best Restaurants, najbardziej prestiżowego rankingu restauracji. Najlepszą restauracją na świecie wybrano „Disfrutar” z Barcelony. W czołowej piątce lokali znalazły się aż trzy lokale z Hiszpanii – to totalna dominacja kuchni tego kraju.