Prezydent Litwy Gitanas Nauseda za sankcjami

Komisja Europejska już w zeszłym miesiącu nałożyła cła na zboża i nasiona oleiste z Rosji i Białorusi, które de facto są sankcjami. O dodatkowe cła na import rolny z tych krajów apelował wczoraj prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Domagał się także, by w kolejnym pakiecie sankcji znalazł się gaz skroplony, który wciąż importują z Rosji kraje UE. Skrytykował też opieszałość UE w przekazywaniu pomocy Ukrainie. Dodatkowe cła sprawią, że import z Rosji i Białorusi będzie po prostu nieopłacalny - wyjaśnił polityk, dodając, że Unia powinna też kontynuować politykę sankcji wobec Rosji.

Jak wynika z danych Eurostatu, rosyjskie zboża wciąż mają trafiać do Unii Europejskiej. Według danych za rok 2022 kraje UE sprowadziły z Rosji 970 tys. ton ziarna, a w 2023 roku było to już 1,54 mln ton. Dowodzi to, że mimo trwającej wojny, rosyjskie zboże wciąż trafia do UE.