Od sierpnia 2021 r. przez niemal rok, z powodu zaostrzenia relacji dwustronnych, placówki dyplomatyczne zarówno Polski w Izraelu, jak i Izraela w Polsce kierowane były przez chargé d'affaires — pełniących obowiązki ambasadora najwyższych stopniem dyplomatów w danej placówce. W czerwcu 2022 r. izraelski rząd nominował na ambasadora w Warszawie Jakowa Liwne. W lipcu złożył on listy uwierzytelniające, a prezydent RP Andrzej Duda ogłosił, iż zgodził się z prezydentem Izraela Izaakiem Herzogiem, że „czas wrócić do normalnych relacji Polski i Izraela”.

Ostatecznie ambasador Izraela przyjechał do Polski w lutym 2022 r. Tymczasem Polska nadal jest reprezentowana przez chargé d'affaires — obecnie funkcję tę pełni Agata Czaplińska.

Czytaj więcej Polityka Marek Magierowski kończy misję ambasadora RP w Izraelu "Wszystkie skromne osiągnięcia to zasługa mojego zespołu z ambasady RP w Izraelu. Wszystkie porażki były moje i tylko moje" - oświadczył Marek Magierowski, który kończy urzędowanie jako ambasador w Izraelu.

Według nieoficjalnych informacji Onetu kandydatką rządu PiS na ambasadora miała być w pewnym momencie Joanna Hofman, obecna ambasador RP w Szwecji, w latach 2017-2020 dyrektor Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. „Kandydatura ta miała napotkać jednak opór” — twierdził na łamach portalu Witold Jurasz, według którego „z całą pewnością brak obsady stanowiska ambasadora w Tel Awiwie interpretowany jest jako gest polityczny Warszawy”.

Kto będzie nowym ambasadorem Polski w Izraelu? Radosław Sikorski zabrał głos

Temat braku polskiego ambasadora w Izraelu podjął w środę, w rozmowie z radiową Trójką Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji. Zauważając, że „stosunki z Izraelem są niełatwe” podkreślił, że „póki co to my nie mamy ambasadora w Izraelu, choć mamy już kandydata”.