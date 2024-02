- Serdecznie dziękuje za zaproszenie do Paryża. Było moją intencją, by sprawowanie przeze mnie urzędu premiera w Polsce rozpocząć od jak najszybszej rewitalizacji relacji Polski z najważniejszymi partnerami europejskimi — mówił Tusk.



Donald Tusk w Paryżu: Francja i Polska to tradycyjni przyjaciele

- To nie jest przypadek, że pierwsze moje wizyty w roli premiera to Bruksela, Kijów i dzisiaj Paryż. Nie tylko dlatego, że Francja i Polska to tradycyjni przyjaciele, nie tylko dlatego, że znamy się od wielu lat, ufamy, przyjaźnimy. Zawsze mogliśmy na sobie polegać. Ale też dlatego, że mam takie poczucie iż w tych bardzo trudnych, wymagających czasach, stanowisko Francji, stanowisko Polski są bardzo do siebie zbliżone i to we wszystkich istotnych kwestiach — zarówno bilateralnych, wewnątrzeuropejskich, jak i dotyczących bezpieczeństwa, geopolitycznych pozycji Europy, szczególnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę - kontynuował polski premier.



- Nie ma alternatywy dla UE, dla współpracy transatlantyckiej, nie ma alternatywy dla NATO. Europa musi stać się kontynentem bezpiecznym, a to oznacza, że UE, Francja, Polska muszą się stać państwami silnymi, gotowymi do obrony: własnych granic, własnego terytorium i do obrony, wsparcia naszych sojuszników, przyjaciół spoza UE — dodał.