Rosja wzywa dyplomatów państw bałtyckich. Zarzuca im "sabotaż wyborów prezydenckich"

Resort spraw zagranicznych zapowiedział, że Rosja w dalszym ciągu "będzie dbać o wywiązanie się państw bałtyckich ze swoich zobowiązań, a w przypadku kontynuowania sabotażu podejmie zdecydowane działania w kontekście dwustronnym i w strukturach międzynarodowych, pociągając za takie stanowisko do odpowiedzialności władze państw bałtyckich".

Wybory prezydenckie w Rosji? „Kosztowna biurokracja”

Choć najprawdopodobniej w marcowych wyborach obecny prezydent będzie miał kontrkandydatów, to już w sierpniu ubiegłego roku rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w wywiadzie dla "New York Timesa, że wybory w Rosji "to nie demokracja, to kosztowna biurokracja" i zapewnił, że Putin wygra te wybory z ponad 90-procentowym poparciem głosujących.

Już po ukazaniu się artykułu "Wieczna wojna Putina" rzecznik Kremla stwierdził, że został "źle rozumiany".