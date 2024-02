Szwecja członkiem NATO? Partia Viktora Orbána stawia warunek

Biuro szwedzkiego premiera Ulfa Kristerssona i jego ministra spraw zagranicznych nie odpowiedziało na prośby o komentarz.

Finlandia już w NATO, Szwecja nadal czeka

Szwecja złożyła wniosek o akcesję razem z Finlandią w maju 2022 r., niespełna trzy miesiące po inwazji Rosji na Ukrainę. Oba kraje uznały, że w obliczu agresywnego zachowania Rosji znacznie bezpieczniejsze będą wewnątrz Sojuszu.

Przyjęcie nowego państwa do NATO wymaga jednomyślności, czyli w tym wypadku ratyfikacji przez 30 państw. 28 zrobiło to od razu i już właściwie we wrześniu 2022 roku Finlandia i Szwecja mogłyby wejść do NATO. Ale z decyzją wstrzymywały się Węgry oraz Turcja.

29 krajów już ratyfikowało wstąpienie Szwecji do NATO

W przypadku Finlandii Węgry ustąpiły i kraj ten został już członkiem paktu. Premier Viktor Orban, który ma lepsze stosunki z Rosją niż inne państwa UE i większość członków NATO, twierdzi, że jego rząd popiera przystąpienie Szwecji do Sojuszu. Ustawa ratyfikująca decyzję o rozszerzeniu NATO utknęła jednak w parlamencie.