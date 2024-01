Pieskow stwierdził, że oskarżenia Ždanoki to "polowanie na czarownice".



- Pamiętacie, był kiedyś maccartyzm w USA. Ile osób zostało aresztowanych i wtrąconych do więzienia pod zarzutem utrzymywania relacji z komunistami lub KGB. To taka sama sytuacja — stwierdził Pieskow nawiązując do działań podkomisji śledczej działającej w amerykańskim Senacie, a następnie Komisji do Badania Działalności Rządu na czele której stał senator Joseph McCarthy. Senator zainicjował kampanię na rzecz sprawdzania czy pracownicy amerykańskiej administracji, ale też uczelni wyższych, wojska i innych instytucji życia publicznego zachowują lojalność wobec amerykańskiego państwa i nie współpracują z komunistami.



Dmitrij Pieskow mówi o „ideałach demokracji” w Europie

- Potępiamy to zdecydowanie. Oczywiście nijak ma się to do ideałów demokracji w znaczeniu, które dominuje obecnie w Europie. To coś kompletnie przeciwnego tym tzw. ideałom — podkreślił Pieskow.



Rosyjski Związek Łotwy, który reprezentuje Tatjana Ždanoka, jest partią mniejszości rosyjskiej na Łotwie. Rosyjskojęzyczna ludność stanowi ok. 1/4 populacji Łotwy.