Andrzej Duda łagodzi konflikt z Ukrainą. Mówi o "sojuszu na setki lat"

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 576 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden, w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że pierwsza partia czołgów Abrams trafi na Ukrainę w przyszłym tygodniu.

- Bardzo wielu z państwa z niepokojem odebrała te wydarzenia i wymianę zdań, jaka miała ostatnio miejsce w mediach i na forum politycznym - mówił do przedsiębiorców biorących udział w Kongresie prezydent.



Andrzej Duda: Dziejowy wymiar współpracy z Ukrainą

Prezydent Andrzej Duda w czasie wizyty w Nowym Jorku, w kontekście sporu Polski z Ukrainą ws. embarga zboża na wwóz zboża z Ukrainy mówił o Ukrainie, że "tonący chwyta się wszystkiego, czego się da; trochę to jest taka sytuacja, jak dzisiaj między Polską a Ukrainą". Z kolei premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News stwierdził, że Polska nie przekazuje już wsparcia militarnego Ukrainie, co zachodnie media odebrały jako zaostrzenie konfliktu dyplomatycznego.

- Chcę państwu powiedzieć tak: dla mnie współpraca z Ukrainą i wsparcie Ukrainy ma wymiar dziejowy. Mówię to z pełną powagą. Dziejowy pomiędzy naszymi narodami, naszymi krajami. To nie jest po prostu jakieś wydarzenie, to nie jest po prostu jakaś akcja - mówił w piątek w Poznaniu prezydent.