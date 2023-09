Co Ukraińcy sądzą o słowach Mateusza Morawieckiego o broni dla Ukrainy?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 575 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 20 na 21 września doszło do zmasowanego ataku ukraińskich dronów, które atakowały przede wszystkim Krym.

- Nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia, bo my sami się teraz zbroimy w najbardziej nowoczesną broń – mówił w środę premier Mateusz Morawiecki w Polsat News.

Słowa te powtórzyły w czwartek wszystkie światowe media. Dotarły też do Kijowa. Co o tym sądzą ukraińscy eksperci?

Ekspert z Kijowa o wypowiedzi Mateusza Morawieckiego: Ukrainę czekają ważniejsze problemy

- Reaguję na to spokojnie. Problemów i konfliktów w relacjach polsko-ukraińskich nie brakowało też wcześniej. Chodzi m.in. o spór dotyczący wydarzeń historycznych, ale też ekshumacji. W warunkach wojny to się zmieniło. Wierzę w to, że zarówno Ukrainie, jak i Polsce, wystarczy woli politycznej, by minimalizować ten konflikt – mówi "Rzeczpospolitej" analityk ds. międzynarodowych kijowskiego Centrum Razumkowa.