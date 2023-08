Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 537 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 13 na 14 sierpnia Rosjanie atakowali Ukrainę z powietrza - w płomieniach stanął hipermarket w Odessie.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie zdecydował jeszcze, czy Niemcy dostarczą Ukrainie pociski manewrujące typu Taurus. „Tak, jak w przeszłości będziemy bardzo dokładnie analizować każdą decyzję, co jest możliwe, co ma sens, jaki może być nasz wkład” – powiedział Scholz w niedzielę (13.8.2023) w wywiadzie dla publicznej telewizji ZDF. „To dotyczy także dostaw pocisków Taurus” – dodał.

Szef niemieckiego rządu zaznaczył, że nie nie chce poddawać się w tej sprawie presji ani z kraju, ani z zagranicy. W wywiadzie zwrócił uwagę na udzielone już Ukrainie wsparcie wojskowe w postaci artylerii, czołgów czy obrony powietrznej, za co niedawno ponownie dziękował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Olaf Scholz o pociskach Taurus dla Ukrainy: Zajmujemy się sprawą

Odnosząc się do doniesień, jakoby możliwe było techniczne ograniczenie zasięgu pocisków Taurus, Scholz powiedział, że „zajmujemy się wszystkimi pytaniami, które do nas docierają”. Zastrzegł jednak, że odniesie się do tej sprawy dopiero wtedy, gdy będzie coś do powiedzenia na ten temat.

Niemiecki kanclerz odrzucił przy tym oskarżenia o brak zdecydowania. Jak stwierdził, większość obywateli Niemiec jest zadowolona z faktu, że nie każde żądanie dostarczenia broni jest od razu akceptowane. „Decyzje zawsze muszą być starannie wyważone i tak też będę nadal postępował” – podkreślił.