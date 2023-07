Premier Ukrainy, Denys Szmyhal, zarzuca Polsce "nieprzyjazne i populistyczne" działanie. Prosi o pomoc KE

Czytaj więcej Handel Minister rolnictwa: Chcemy przedłużenia zakazu wwozu zboża z Ukrainy Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował o podpisaniu wspólnego stanowiska w sprawie przedłużenia po 15 września do końca roku zakazu wwozu 4 zbóż do krajów przyfrontowych: Polski, Bułgarii, Węgier, Słowacji i Rumunii.

"Wzywamy naszych partnerów i Komisję Europejską do zapewnienia niezakłóconego eksportu wszystkich ukraińskich produktów żywnościowych do UE. To jest akt solidarności nie tylko z Ukrainą, ale i ze światem, który liczy na nasze zboże" - dodał Szmyhal.

17 lipca Rosja odeszła od tzw. porozumienia zbożowego. To umowa zawarta 22 lipca 2022 roku przez Rosję, Ukrainę, ONZ i Turcję. Przewidywała ona, że z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym będą mogły wypływać transporty zboża i innych produktów żywnościowych. 17 lipca Rosja odstąpiła od porozumienia zarzucając stronom umowy, że nie przestrzegają jej zapisów dotyczących Rosji (chodziło o ułatwienie w eksporcie rosyjskiej żywności i nawozów).



Szef MSZ Ukrainy: Uprościć eksport żywności

Również szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba, wezwał w czwartek Unię Europejską i kraje UE, by pilnie poszerzyli wszystkie możliwe ścieżki eksportu ukraińskiego zboża.



Na spotkaniu szefów dyplomacji państw UE, w którym wziął udział za pomocą wideołącza, Kułeba wzywał UE do "uproszczenia eksportu żywności z Ukrainy, w szczególności przez zwiększenie możliwości przewozowych i przepustowości alternatywnych korytarzy transportu tak bardzo, jak to możliwe".