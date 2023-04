Tajwański polityk o słowach Macrona: Wolność, równość, braterstwo wyszły z mody?

MSZ Tajwanu we wtorkowym oświadczeniu poinformowało, że "odnotowało" wypowiedź Macrona

You Si-kun, w reakcji na te słowa, pytał we wtorek wieczorem na Facebooku czy "wolność, równość, braterstwo wyszły już z mody", nawiązując do francuskiego motto pochodzącego z okresu rewolucji francuskiej.



"Czy jest w porządku ignorować je, skoro są częścią konstytucji? Albo czy demokratyczne kraje mogą ignorować życie i śmierć ludzi w innych krajach?" - pytał You, prominentny polityk rządzącej Tajwanem Demokratycznej Partii Postępowej.

"Działania prezydenta Macrona, czołowej światowej demokracji, są dla mnie zastanawiające" - podsumował.



Tymczasem MSZ Tajwanu we wtorkowym oświadczeniu poinformowało, że "odnotowało" wypowiedź Macrona.



"MSZ wyraża swoją wdzięczność Francji za wyrażanie troski o pokój i stabilność w rejonie Cieśniny Tajwańskiej wiele razy na wielu forach międzynarodowych" - czytamy w oświadczeniu.