Pawłowicz ujawnia, co Przyłębska dostała od buntowników z TK

Gotowość do niezwłocznego rozpatrzenia wniosku prezydenta ws. ustawy o SN wyraziło pięciu sędziów-buntowników z Trybunału Konstytucyjnego. W liście do prezes Julii Przyłębskiej twierdzą jednak, że nie może ona przewodniczyć pełnemu składowi TK, który wymagany jest do tej sprawy.