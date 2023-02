Balon został zestrzelony w sobotę wieczorem polskiego czasu nad Atlantykiem. Do zestrzelenia doszło u wybrzeży Karoliny Południowej.

Domniemany balon szpiegowski, zauważony nad Stanami Zjednoczonymi, to należący do Chin obiekt "cywilny”, który zboczył z zaplanowanej trasy - twierdził Pekin. Obiekt przeleciał nad Aleutami na Alasce i przez Kanadę, zanim w środę pojawił się nad miastem Billings w Montanie. W stanie tym, podobnie jak w Wyoming i Północnej Dakoty, znajdują się amerykańskie bazy z bronią atomową.

W wydanym kilka dni temu oświadczeniu chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że balon był używany "głównie do celów meteorologicznych". W komunikacie dodano, że Chiny „żałują niezamierzonego wejścia” balonu w przestrzeń powietrzną USA.

W niedzielę, już po zestrzeleniu chińskie MSZ wydało nowy komunikat, w którym wyraża „zdecydowane niezadowolenie i protest przeciwko użyciu siły przez USA do ataków na cywilne bezzałogowe statki powietrzne”.

„Strona chińska wielokrotnie po weryfikacji informowała stronę amerykańską, że sterowiec jest przeznaczony do użytku cywilnego i wleciał do USA z powodu działania siły wyższej, co było całkowicie przypadkowe” - zapewniał w oświadczeniu Pekin. Chińskie władze podkreśliły, że „wymagają od Stanów Zjednoczonych odpowiedniego potraktowania sprawy w sposób spokojny, profesjonalny i powściągliwy”.

„Rzecznik Departamentu Obrony USA stwierdził również, że balon nie będzie stanowił zagrożenia militarnego ani osobistego dla personelu naziemnego. W takich okolicznościach USA nalegają na użycie siły, oczywiście przesadzając i poważnie naruszając międzynarodową praktykę. Chiny będą zdecydowanie chronić uzasadnione prawa i interesy odpowiednich przedsiębiorstw, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do podejmowania dalszych niezbędnych działań” - stwierdziło chińskie MSZ.



Według doniesień, amerykańskie władze ze względów bezpieczeństwa wolały, by balon został zestrzelony nad wodą. Trwa operacja wydobycia szczątków balonu.