W Rosji niedostępna jest też strona Departamentu Stanu dotycząca walki z terroryzmem i działań kontrwywiadowczych.



Reklama

Według informacji Roskomnadzoru dostęp do stron cia.gov, fbi.gov i rewardsforjustice.net są niedostępne w Rosji.



Z komunikatu Roskomnadzoru nie wynika na czyj wniosek strony te zostały zablokowane.

Czytaj więcej Przestępczość Rosja zdelegalizowała serwis informacyjny Meduza Rosyjskie władze uznały w czwartek niezależny serwis informacyjny Meduza za "niepożądaną organizację", skutecznie zakazując działalności w Rosji i zabraniając Rosjanom współpracy z Meduzą lub jej dziennikarzami.

Do zablokowania stron FBI i CIA doszło dzień po tym, gdy Departament Skarbu USA uznał Grupę Wagnera za "międzynarodową organizację przestępczą".



Reklama

- Słyszeliśmy już wcześniej oświadczenia z Waszyngtonu demonizujące Grupę Wagnera. To trwa od wielu lat. W tym samym czasie, co do zasady, takie oświadczenia Waszyngtona są bezpodstawne - komentował w piątek decyzję władz USA w tej sprawie rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.