Po agresji Rosji na Ukrainę, obydwa nordyckie państwa, widząc zagrożenie ze strony Moskwy, zdecydowały się podjęcie działań związanych z wstąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Korzyści mają być obustronne, o czym powiedział Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg. - Członkostwo w NATO jest oczywiście ważne dla Finlandii i Szwecji, ale będzie to również ważne dla całego Sojuszu. Te kraje mają dobrze wyszkolone i dobrze wyposażone armie - ocenił. I dodał, że „to kwestia szczególnie istotna dla krajów bałtyckich i Polski”.

- Nuklearne groźby Rosji były jedną z głównych przyczyn decyzji o staraniu się Finlandii o członkostwo w NATO - oświadczył w niedzielę minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto, w wywiadzie dla agencji Kyodo. Zdaniem głównodowodzącego siłami zbrojnymi Szwecji, generała Micaela Bydéna, Szwedzkie Siły Obronne powinny przewodzić wysiłkom NATO na Morzu Bałtyckim.

O współpracę wojskową Polski ze Szwecją i Finlandią w przyszłym roku zapytała w interpelacji poselskiej posłanka Hanna Gill-Piątek z Koła Poselskiego Polska 2050. Z odpowiedzi, którą dostała od wiceministra Obrony Narodowej, Wojciecha Skurkiewicza wynika, że w przyszłym roku możemy mieć do czynienia ze zdynamizowaniem kontaktów wojskowych między tymi krajami, głównie w basenie Morza Bałtyckiego.

„W 2023 r. MON planuje rozwinięcie współpracy wieloszczeblowej w następujących kwestiach: współpraca w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w rejonie Morza Bałtyckiego; współpraca w obszarze planowania wspólnych przedsięwzięć zwiększających wzajemne bezpieczeństwo; wspólne szkolenie Sił Zbrojnych Szwecji oraz Finlandii w ramach fazy LIVEX ćwiczeń Anakonda 23 (ćwiczenie Sił Zbrojnych RP), sfederowanej z ćwiczeniem Aurora 23 (ćwiczenie Sił Zbrojnych Szwecji i Finlandii)” – wyjaśnił Skurkiewicz.

Szwecja i Finlandia, uwzględniając ich uwarunkowania geograficzne i zbliżone do Polski postrzeganie zagrożeń, są jednymi z naszych najważniejszych partnerów w regionie Morza Bałtyckiego Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON

Zaplanowano m.in. operację powietrznodesantową Kompanijnej Grupy Powietrznodesantowej z 6. Brygady Powietrznodesantowej na terytorium Szwecji. „W domenie powietrznej zadeklarowano użycie statków powietrznych, które będą wykonywać misje Offensive Counter Attack (Air to Air oraz Air to Surface) oraz wsparcia Polskiego Komponentu Morskiego. W domenie morskiej zadeklarowano wydzielenie do ćwiczenia sił okrętowych Marynarki Wojennej RP, w składzie okrętu transportowo-minowego, okrętów eskorty oraz przemieszczenie modułu bojowego Morskiej Jednostki Rakietowej na wyspę Gotlandia”.

MON informuje, że będzie także zachęcać partnerów z tych krajów do obsady stanowisk w sojuszniczych strukturach zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planowana jest też współpraca uczelni wojskowych i ekspertów. „Szwecja i Finlandia, uwzględniając ich uwarunkowania geograficzne i zbliżone do Polski postrzeganie zagrożeń, są jednymi z naszych najważniejszych partnerów w regionie Morza Bałtyckiego w aspekcie budowania zdolności operacyjnych w ramach systemu A2/AD. Z chwilą przystąpienia tych państw do NATO nastąpi wydłużenie się granicy Rosji z NATO, doprowadzając w sposób naturalny do zwiększenia wysiłku militarnego Rosji w przypadku zamiaru prowadzenia działań o charakterze ofensywnym” – dodał Wojciech Skurkiewicz.