Do poprzedniej próby rakietowej przeprowadzonej przez Koreę Północną doszło nieco ponad tydzień temu.



Południowokoreańskie Połączone Kolegium Szefów Sztabów podało, że do wystrzelenia pocisku doszło ok. 10:48 rano (czasu lokalnego) z rejonu miasta Wŏnsan położonego we wschodniej części Korei Północnej nad Morzem Japońskim (Morzem Wschodnim). Południowokoreańska armia nie podaje żadnych dalszych szczegółów dotyczących tej próby rakietowej.

"Nasza armia zachowuje pełną gotowość w bliskiej współpracy z USA" - głosi komunikat Połączone Kolegium Szefów Sztabów Korei Południowej.



Przed przeprowadzeniem kolejnej w tym roku próby rakietowej minister spraw zagranicznych Korei Północnej ostrzegł, że Pjongjang podejmie "ostrzejsze" wojskowe działania, jeśli USA będą kontynuować działania zmierzające do wzmocnienia swojego "rozszerzonego odstraszania" w rejonie Azji wschodniej.

W 2022 roku Korea Południowa przeprowadziła rekordową liczbę prób rakietowych

"Rozszerzone odstraszanie" oznacza zobowiązanie USA do użycia pełnej gamy swoich możliwości wojskowych i potencjału zarówno konwencjonalnego, jak i nuklearnego, do obrony swoich sojuszników w regionie - pisze południowokoreańska agencja Yonhap.



Prezydent USA Joe Biden zobowiązał się do takiego zaangażowania USA w regionie w czasie trójstronnego szczytu z udziałem prezydenta Korei Południowej, Yoon Suk-yeola oraz premiera Japonii, Fumio Kishidy, w ostatnią niedzielę.



W 2022 roku Korea Południowa przeprowadziła rekordową liczbę prób rakietowych, wystrzeliwując zarówno pociski krótkiego zasięgu, jak i rakiety międzykontynentalne. Jedna z takich rakiet wywołała alarm rakietowy w Japonii, przelatując nad terytorium tego kraju.



Zachód obawia się, że Pjongjang przygotowuje się do kolejnej, siódmej w swojej historii próby nuklearnej. Poprzednia miała miejsce we wrześniu 2017 roku.