W poniedziałek papież Franciszek przyjął na audiencji prywatnej Emmanuela Macrona. Była to trzecia wizyta obecnego prezydenta Francji w Watykanie, tym razem trwała ok. 3 godzin. Wizyta Macrona była związana z międzyreligijnym spotkaniem na rzecz pokoju, organizowanym w Rzymie przez Wspólnotę św. Idziego.

Audiencja Macrona u papieża trwała niespełna godzinę. Według oficjalnego komunikatu Watykanu, rozmowa dotyczyła "spraw międzynarodowych, począwszy od konfliktu na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej"

Podczas spotkania papieża z prezydentem Francji doszło do zwyczajowej wymiany prezentów. Franciszek podarował francuskiemu politykowi kolekcję swoich dzieł oraz medalion z brązu z kolumnadą na placu św. Piotra w Rzymie. Macron wręczył papieżowi pierwsze francuskie wydanie książki "O wiecznym pokoju" Immanueala Kanta z 1796 r.

Korespondent "La Croix" w Rzymie zamieścił na Twitterze fotografię strony tytułowej rozprawy Kanta zaznaczając, że zdjęcie pochodzi od służb prasowych Watykanu. Jak pokazuje fotografia, na stronie książki, którą Macron podarował papieżowi, widnieje pieczątka o treści "Czytelnia Akademicka we Lwowie".

Na sprawę zwróciło uwagę m.in. Archiwum Akt Nowych. "Starodruk podarowany dziś papieżowi Franciszkowi przez prezydenta Francji stanowi ciekawy przykład jak znakowanie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych może nieść historyczne świadectwo w przyszłość... Czy dostrzegają Państwo coś ciekawego?" - czytamy we wpisie instytucji na Twitterze.

Książka, którą Macron podarował papieżowi AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina oświadczył, że ministerstwo wie o sprawie. Pojawiły się sugestie, że książka, którą Macron wręczył papieżowi, mogła zostać zrabowana podczas II wojny światowej, gdy Lwów, wówczas jedno z największych polskich miast, znajdował się pod okupacją (sowiecką, niemiecką i ponownie sowiecką).

Robert Pszczel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych napisał w mediach społecznościowych, że fotografia książki wzbudziła w Polsce "niemałe zamieszanie". "Pieczątka jasno wskazuje, że książka podarowana papieżowi przez prezydenta Francji należała niegdyś do (wówczas) polskiej biblioteki uniwersyteckiej we Lwowie... Co najmniej zawstydzające..." - dodał Pszczel.

Czytelnia Akademicka we Lwowie została założona w 1867 roku, działała do 1939 r. Była organizacją akademicką o profilu kulturalno-naukowym, działała jako pierwsze polskie studenckie naukowe towarzystwo akademickie we Lwowie.

Wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego, instytucji publicznej działającej na rzecz dialogu z narodami Europy Wschodniej dr Łukasz Adamski napisał w mediach społecznościowych, że podarowana papieżowi przez Macrona książka "należała do biblioteki Czytelni Akademickiej, lwowskiego stowarzyszenia studenckiego"

"Mogła zostać zrabowana przez niemieckie władze okupacyjne w czasie II wojny światowej - tym bardziej, że jest to cenne wydanie dzieła Kanta". Adamski zastrzegł, że książka mogła zostać wcześniej sprzedana, skradziona lub wymieniona.

Dziennikarz Arnaud Bédat napisał na Twitterze, że podarowany papieżowi Franciszkowi egzemplarz rzadkiego pierwszego wydania rozprawy Kanta o pokoju został zakupiony za 2500 euro w księgarni Hatchuel w Paryżu. Według opisu z księgarni, egzemplarz z pieczątką "Czytelni Akademickiej we Lwowie" miał być we Francji przed II wojną światową. Bédat zauważył, że książka trafiła do jednego z paryskich księgarzy ok. roku 1900.