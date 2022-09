Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała w poniedziałek o zatrzymaniu japońskiego konsula we Władywostoku pod zarzutem szpiegostwa.

Władywostok

Foto: Raita Futo from Tokyo, Japan, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons