Była rosyjska tancerka na lodzie Tatiana Nawka - prywatnie żona Dmitrija Pieskowa, rzecznika prezydenta Rosji poinformowała w ubiegłym tygodniu, że jej projekt "Jezioro łabędzie" zostanie zaprezentowany w Soczi 9 sierpnia z udziałem m.in. Margarity Drobiazko i Povilasa Vanagasa.

Litewscy łyżwiarze wystąpili w Rosji, za co w konsekwencji prezydent odebrał im odznaczenia państwowe. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Gitanas Nauseda.

Zdaniem Pieskowa, decyzja prezydenta Litwy jest przykładem "przekroczenia granic rozsądku".

- Rzeczywiście widzimy, że bardzo wiele krajów przekracza pewne granice rozsądku. Czy można wyprzeć Czajkowskiego? Nie możesz. Czy możemy wyprzeć Rosję? Nie możesz. Czy chcesz czy nie - jest to po prostu niemożliwe. Czy można odmówić tych nagród, które zdobyli sportowcy, którzy startowali dla tej samej Litwy, która zadbała o to, by litewska flaga została podniesiona? Jest to również niemożliwe. Można je anulować dekretem, ale to niemożliwe - powiedział rzecznik prezydenta Rosji.

Pieskow zwrócił uwagę na to, że mimo pozbawienia ich nagród, sportowcy nadal będą mieli kibiców, także na Litwie.

50-letnia Margarita Drobiazko i 52-letni Povilas Vanagas są wielokrotnymi mistrzami Litwy, dwukrotnymi mistrzami Europy i brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. W 2000 roku łyżwiarze zostali odznaczeni Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina V klasy za zasługi dla Litwy.