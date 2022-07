"Proces dedolaryzacji na świecie rozpoczął się i nie może być zatrzymany" - napisał Wołodin na Telegramie.



Przewodniczący Dumy wskazuje przy tym pięć powodów, które sprawiają, że - jego zdaniem - dolar będzie coraz bardziej tracił swoją pozycję głównej waluty stosowanej w międzynarodowej wymianie handlowej.

Jego zdaniem w szczególności dzieje się tak ponieważ "za dolarem nie stoją realne towary i zasoby", a także ponieważ ta waluta "jest instrumentem walki politycznej", co nie zwiększa do niej zaufania ze strony innych państw, które chcą mieć pewność, że ich rezerwy będą bezpieczne.



Ponadto - jak pisze Wołodin - proces dedolaryzacji jest napędzany tym, że świat chce wielobiegunowości i - w związku z tym - szuka alternatywy dla dolara.

Każda ogólnoświatowa waluta miała swój czas, trwający ok. 100 lat Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy

Wołodin twierdzi też, że dolara osłabia "niechęć Waszyngtonu do przyznania się do błędów i pracowania nad nimi". Przewodniczący Dumy pisze również, że dotychczasowe doświadczenia historyczne wskazują, iż proces odejścia od dolara musi nastąpić. "Każda ogólnoświatowa waluta miała swój czas, trwający ok. 100 lat" - pisze przewodniczący Dumy.