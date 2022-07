Nakaz został wydany w liście, który w tym tygodniu dotarł z Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. "Przedstawiciele Agencji Żydowskiej potwierdzili, że otrzymano pismo, jednak nie komentowali odpowiedzi, która w porozumieniu z MSZ Izraela i kancelarią izraelskiego premiera jest rozpatrywana w biurach organizacji w Jerozolimie" - czytamy.

"W ramach pracy delegacji Agencji Żydowskiej w Rosji jesteśmy od czasu do czasu zobowiązani do wprowadzenia pewnych korekt, zgodnie z wymogami władz" - oświadczyła agencja w odpowiedzi na pytania "The Jerusalem Post". Agencja Żydowska dodała, że kontakty z władzami "odbywają się w sposób ciągły" i mają na celu umożliwienie organizacji kontynuowania działalności "zgodnie z zasadami ustalonymi przez właściwe organy". Według agencji, "taki dialog ma miejsce nawet teraz".

Powołując się na "wysokie rangą" źródła "ze społeczności żydowskiej" "The Jerusalem Post" podało, że "osoby ze społeczności żydowskiej" w Rosji "czują, że opuszcza się dla nich żelazna kurtyna" i "obawiają się, że nie będą mogły uciec z kraju".

Gazeta zaznacza, że nakaz wstrzymania działalności Agencji Żydowskiej został wydany w czasie rosnących napięć między Izraelem a Rosją w związku ze stanowiskiem izraelskich władz wobec wojny na Ukrainie. Zdaniem "The Jerusalem Post", nakaz wstrzymania prac Agencji Żydowskiej w Rosji może bezpośrednio podważyć zdolność rosyjskich Żydów do emigracji do Izraela.

Agencja Żydowska (właściwie Agencja Żydowska na rzecz Izraela) to organizacja syjonistyczna, która zajmuje się pomocą w imigracji Żydów do Izraela, wspieraniem żydowskiej edukacji na świecie oraz utrzymywaniem ciągłości kontaktów z żydowską diasporą.

Cytowana przez "The Jerusalem Post" szefowa izraelskiego resortu ds. alii (alija to żydowska imigracja do Palestyny, a od 1948 r. - do Izraela) i integracji Pnina Tamano-Shata oświadczyła, że została poinformowana o decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości Rosji.

- Jak wiadomo, Agencja Żydowska jest centralnym ramieniem rządu i ministerstwa w sprawie pomocy w imigracji Żydów z całego świata do państwa Izrael. Musimy zapewnić utrzymanie zakresu działania organizacji na dotychczasowym poziomie. Zaapelowałam do premiera o współpracę z administracją moskiewską w celu rozwiązania problemu - dodała.