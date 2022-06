- Nie boję się - tak Biden odpowiedział na pytanie dziennikarza o to, czy obawia się podziałów wśród europejskich sojuszników USA w związku z przedłużającą się wojną na Ukrainie.

Reklama

Jednocześnie Biden stwierdził, że wojna na Ukrainie "może, w pewnym momencie, zmienić się w coś w rodzaju gry na przeczekanie".

Jak mówił chodzi o to co jest w stanie wytrzymać Rosja i na co przygotowana jest Europa w związku m.in. ze skutkami sankcji nałożonych na Rosję.

W sobotę prezydent USA jedzie na szczyt G7 do Niemiec

Reklama

- To będzie jedna z rzeczy, o których będziemy mówili w Hiszpanii (w czasie szczytu NATO - red.) - podsumował Biden.

W sobotę prezydent USA jedzie na szczyt G7 do Niemiec, po czym uda się do Madrytu, gdzie 29-30 czerwca weźmie udział w szczycie NATO.