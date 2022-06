Prezydent Ukrainy przekazał w mediach społecznościowych, że odbył "owocną rozmowę" z premierem Węgier. Dodał, że podziękował Viktorowi Orbánowi za "wsparcie ukraińskiej suwerenności oraz udzielenie schronienia Ukraińcom w czasie wojny".

Według Wołodymyra Zełenskiego, Viktor Orbán "zgodził się rozwijać współpracę w sektorze energetycznym". Ukraiński prezydent wyraził wdzięczność za poparcie przez Węgry uzyskania przez Ukrainę statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. "Zaprosiłem go (Orbána - red.) do odwiedzenia Ukrainy" - zakomunikował Zełenski.

Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na Ukrainę niemal cztery miesiące temu. W jednym z niedawnych wywiadów Viktor Orbán mówił, że "istnieje duże prawdopodobieństwo, że wojna się przeciągnie, a rok 2023 będzie również pełen niepewności i trosk".

- Świat będzie cierpiał z powodu wojny i jej ekonomicznych konsekwencji - dodał szef węgierskiego rządu oceniając przy tym, że wprowadzenie unijnego embarga na rosyjski gaz zniszczyłoby europejską gospodarkę.

Orbán podkreślał też, że "Ukraina ma prawo się bronić" oraz wskazywał na pomoc, jakiej uchodźcom z Ukrainy udzielają Węgry.