Agencja Reutera podała, że planowana na 6 i 7 czerwca wizyta Ławrowa w Serbii została odwołana. Wcześniej agencja Interfax, powołując się na źródła w resorcie dyplomacji, przekazała, że Bułgaria, Macedonia Północna i Czarnogóra nie zgodziły się, by samolot z szefem MSZ Federacji Rosyjskiej wleciał w ich przestrzeń powietrzną. - Te doniesienia są prawdziwe - powiedział informator agencji.

Reklama

Dopytywany, czy w związku z tym wizyta Siergieja Ławrowa w Serbii została odwołana dyplomata odparł: - Nasza dyplomacja nie opanowała jeszcze sztuki teleportacji.

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Korytarz dla zboża z Ukrainy? Ławrow stawia warunki Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja podejmuje działania w celu zagwarantowania swobodnego eksportu ukraińskiego zboża drogą morską i wezwał Zachód do podjęcia "konkretnych działań" w związku z problemem bezpieczeństwa żywnościowego.

Doniesienia o tym, że kilka państw sąsiadujących z Serbią nie zgodziło się na przelot samolotu Ławrowa potwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. - Mówimy o otwarciu kanałów (komunikacji), a zaledwie godzinę temu kraje otaczające Serbię zamknęły kanał powietrzny dla samolotu Siergieja Ławrowa, który miał lecieć do Serbii - powiedziała. Według niej, delegacja rosyjska miała odbyć rozmowy w Belgradzie, a kraje należące do UE i NATO "zamknęły swoją przestrzeń powietrzną". - To kolejny zamknięty kanał komunikacji - dodała Zacharowa.

Wcześniej w niedzielę premier Serbii Ana Brnabić oceniła, że sytuacja wokół zapowiadanej wizyty Ławrowa w Belgradzie jest "niezwykle skomplikowana", ponieważ jego samolot nie będzie mógł lecieć nad terytorium kilku państw. Mówiła, że logistyką wizyty zajmuje się prezydent Aleksandar Vučić.

Reklama

- To naprawdę niewiarygodne, że sytuacja w Europie i na świecie jest taka, iż prezydent jednego z państw ma do czynienia z takimi sprawami jak logistyka lotu ministra spraw zagranicznych (innego kraju), od której zależy, czy (szef MSZ) dotrze tam, czy nie - powiedziała na antenie serbskiej telewizji Brnabić.

Według zapowiedzi, Siergiej Ławrow miał w Belgradzie rozmawiać z prezydentem Serbii.