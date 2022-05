Ibrahim Kalin, który jest również głównym doradcą Erdogana ds. polityki zagranicznej, powiedział, że choć Ankara skrytykowała inwazję na Ukrainę i prowadzoną wojnę, to przyjęcie bardziej represyjnego stanowiska wobec Rosji nie przyniosłoby nic dobrego.

Reklama

Turcja, członek NATO i sąsiad walczących krajów nad Morzem Czarnym, ma dobre stosunki z obydwoma krajami i sprzeciwia się zachodnim sankcjom wobec Moskwy.

Turcy dostarczyli Ukrainie uzbrojone drony i zablokowała część rosyjskiej żeglugi morskiej na Morzu Czarnym, a także jako jedyna była gospodarzem rozmów ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy oraz osobno ich zespołów.

Czytaj więcej Dyplomacja MSZ Rosji: Moskwa nie będzie tolerować przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO Bezpieczeństwo Szwecji i Finlandii nie zostanie wzmocnione w wyniku spodziewanego przystąpienia tych państw do NATO, a Moskwa nie zaakceptuje takiej sytuacji - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow.

- Od początku sprzeciwialiśmy się tej wojnie, ale utrzymywaliśmy też kontakty z Moskwą - powiedział Kalin. - Potrzebują kogoś - zaufanego partnera, negocjatora, mediatora, moderatora - kogoś, kto będzie w stanie rozmawiać zarówno ze stroną rosyjską, jak i ukraińską - powiedział agencji Reutera.

Reklama

- Udało nam się utrzymać to stanowisko od początku wojny i myślę, że naprawdę we wspólnym interesie wszystkich jest to, aby każdy utrzymał zrównoważone stanowisko - dodał.

W ostatnich dniach Turcja skrytykowała potencjalnych nowych członków NATO, Szwecję i Finlandię.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Blinken: Wiemy, że suwerenna i niezależna Ukraina przetrwa Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się dziś w Berlinie ze swoimi odpowiednikami z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji oraz innymi członkami sojuszu NATO.

Minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu powiedział w niedzielę, że Turcja chce, by oba kraje nordyckie zaprzestały na swoich terytoriach działalności grup postrzeganych przez Ankarę jako organizacje terrorystyczne, a także by zniosły zakazy eksportu do Turcji.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

Kalin wskazał jednak na list poparcia, jaki administracja Bidena wysłała do Kongresu USA w sprawie potencjalnej sprzedaży Turcji 40 myśliwców F-16, jako sygnał świadczący o postępie.

- Administracja Bidena podjęła szereg konkretnych, pozytywnych kroków, aby posunąć tę sprawę do przodu i uzyskać zgodę Kongresu na transakcję, która wzmocniłaby dwustronne więzi, a także obronę NATO w trudnych czasach - powiedział.