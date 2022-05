W czasie, gdy decyzja o przyjęciu Szwecji i Finlandii do NATO będzie ratyfikowana przez parlamenty wszystkich 30 państw, które wchodzą obecnie w skład NATO, sojusznicy z NATO zapewnią tym państwom zwiększoną obecność wojskową Sojuszu na północy Europy (w państwach, które są już członkami NATO - krajach bałtyckich, Danii i Norwegii), będą prowadzić więcej ćwiczeń wojskowych w tych krajach, a na Morzu Bałtyckim ma pojawić się więcej patroli morskich Sojuszu. Nie jest wykluczona również rotacyjna obecność wojskowa żołnierzy z USA i Wielkiej Brytanii w Finlandii i Szwecji - mówią rozmówcy Reutera.

Czytaj więcej Dyplomacja Wielka Brytania i Szwecja będą sobie pomagać w przypadku ataku Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, w czasie konferencji prasowej z premier Szwecji, Magdaleną Andersson, oświadczył, że Londyn podpisał "historyczną" deklarację o wsparciu w zakresie bezpieczeństwa ze Szwecją, w świetle "próżnej pychy XXI wiecznego tyrana".

Jednak do zakończenia procesu ratyfikacji Szwecja i Finlandia nie będą objęte kolektywnym zobowiązaniem do obrony, jakie narzuca na sojuszników z NATO artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego - zaznacza Reuters.



Prezydent Finlandii, Sauli Niinisto, ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie członkostwa kraju w NATO 12 maja. Granica lądowa Finlandii z Rosją liczy ponad 1 300 km. Wystąpienie Niinisto ma być oficjalnym potwierdzeniem, że Finlandia zamierza dołączyć do NATO.

Wystąpią o członkostwo i zostanie im ono przyznane Wysoki rangą dyplomata w rozmowie z Reuterem

Z kolei rządzący Szwecją socjaldemokraci mają ogłosić swoje stanowisko w sprawie członkostwa w NATO 15 maja. Dotychczas partia ta sprzeciwiała się przyłączeniu kraju do NATO - jednak nastawienie opinii publicznej w Szwecji, a także w Finlandii, wobec członkostwa w Sojuszu zmieniło się diametralnie po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Obecnie większość mieszkańców obu krajów popiera ich wejście do NATO.



- Tak i tak: wystąpią o członkostwo i zostanie im ono przyznane - mówi jeden z rozmówców Reutera, wysoki rangą dyplomata, pytany o to czy Szwecja i Finlandia przystąpią do Sojuszu Północnoatlantyckiego.



- Jeśli nie teraz, to kiedy? - pyta inny dyplomata.



Trzeci z rozmówców Reutera mówi, że obecnie jest najlepszy dla obu krajów nordyckich moment na wejście do NATO ponieważ "Rosja nie ma możliwości ataku" ze względu na zaangażowanie dużych sił na Ukrainie.



Rosja ostrzegała wcześniej Szwecję i Finlandię, że ich decyzja o przystąpieniu do NATO pociągnie za sobą pojawienie się broni atomowej w rejonie Morza Bałtyckiego.



Rozmówcy Reutera wskazują, że wnioski o członkostwo w NATO Szwecji i Finlandii zostaną zatwierdzone na szczycie NATO w Madrycie, który jest zaplanowany na 28-30 czerwca, albo nawet przed nim.



Reuters przypomina, że to właśnie na szczycie NATO w Madrycie, w 1997 roku, do Sojuszu zostały zaproszone Węgry, Polska i Czechy, co zapoczątkowało rozszerzanie się Sojuszu na wschód.