"Dlaczego nasi fińscy i szwedzcy sąsiedzi w rejonie Bałtyku mieliby stać się nowym frontem konfrontacji pomiędzy NATO a Rosją - to nie jest jasne. Negatywne konsekwencje (takiego kroku - red.) dla pokoju i stabilności w północnej Europie są oczywiste" - napisała Zacharowa w komentarzu opublikowanym na stronie rosyjskiego MSZ.



Zacharowa podkreśliła, że "decyzja należy do władz Szwecji i Finlandii".



"Ale powinni oni (Szwedzi i Finowie - red.) zrozumieć konsekwencje takiego kroku dla dwustronnych relacji i całej europejskiej architektury bezpieczeństwa, która obecnie jest w stanie kryzysu" - dodała.

Według Zacharowej dyskusja na temat członkostwa w NATO Finlandii i Szwecji została poprzedzona "celową kampanią zewnętrznych sił", które "chcą wciągnąć te kraje do Sojuszu". "Dlaczego Sojusz tego potrzebuje - to zrozumiałe. Celem jest rozbudowa potencjału militarnego i geograficzna ekspansja, aby stworzyć kolejną flankę do grożenia Rosji" - stwierdziła.



Zacharowa przekonuje, że "członkostwo w NATO nie wzmocni bezpieczeństwa" Finlandii i Szwecji. "Automatycznie znajdą się na linii frontu. Co więcej, członkostwo w NATO oznacza w rzeczywistości oddanie części suwerenności w zakresie podejmowania decyzji na polu obronności i polityki zagranicznej" - napisała rzeczniczka MSZ.

Zacharowa napisała też, że członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO "nie wzmocni ich międzynarodowego prestiżu".



Nastroje społeczne w Finlandii i Szwecji odnośnie członkostwa w NATO zmieniły się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Obecnie większość Szwedów i większość Finów w sondażach deklaruje, że chcą, aby ich kraje wstąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Premier Finlandii zapowiedziała, że jej kraj podejmie decyzję w tej sprawie w ciągu kilku tygodni. Szwedzka prasa pisze, że premier Szwecji już podjęła decyzję ws. akcesji do NATO.