Embargo jest elementem sankcji nałożonych przez Japonię na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę.

Reklama

Japonia, zakazując eksportu do Rosji dóbr luksusowych, chce wywrzeć dodatkową presję na rosyjskich oligarchów, którzy wspierają Kreml finansowo - podaje agencja Kyodo.



- Współpracujemy z międzynarodową społecznością, w tym z grupą G-7, przy wdrażaniu ostrych sankcji - oświadczył japoński minister gospodarki, handlu i przemysłu, Koichi Hagiuda.

Czytaj więcej Finanse Zagraniczny kapitał ucieka z Chin. Przyczyną powiązania z Rosją Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała bezprecedensową ucieczkę kapitałów z Chin ze względu na bliskie związki tego kraju z Rosją — stwierdził w opracowaniu Instytut Finansów Międzynarodowych. Nie zauważono podobnego zjawiska na innych wschodzących rynkach.

Samochody stanową znaczną część eksportu Japonii do Rosji. Wartość eksportu samochodów z Japonii do Rosji wyniosła w 2020 roku ok. 5 mld dolarów.

Reklama

5 mld Tyle dolarów był wart eksport samochodów z Japonii do Rosji w 2020 roku

Podobne embargo na eksport dóbr luksusowych Japonia wprowadziła w 2006 roku wobec Korei Północnej, po tym jak Pjongjang ogłosił, że przeprowadził próbę broni nuklearnej.