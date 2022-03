- Niesprawiedliwe jest to, co Rosja robi przeciwko Ukrainie. Wykorzystuje swoje przywileje w organizacjach międzynarodowych, a także strach przed użyciem broni jądrowej - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, łącząc się z obradującymi na 20. Forum w Dosze. Przypomniał również, że w latach 90. Ukraina zrezygnowała z trzeciego co do wielkości arsenału nuklearnego, w zamian za pisemne obietnice bezpieczeństwa.