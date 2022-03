W wywiadzie dla „The Times” Truss powiedziała, że gdyby Rosja poważnie podchodziła do negocjacji, nie bombardowałaby bezlitośnie dzielnic mieszkalnych.

- Jeśli kraj poważnie myśli o negocjacjach, nie bombarduje w tym momencie bez skrupułów ludności cywilnej - powiedziała brytyjska minister spraw zagranicznych.



Truss dodała, że jest „bardzo sceptycznie nastawiona” do toczących się negocjacji. - To, co widzieliśmy, to próba stworzenia przestrzeni dla Rosjan do przegrupowania się - oceniła.



- Nie widzimy żadnego poważnego wycofania wojsk rosyjskich ani żadnych poważnych propozycji na stole - zaznaczyła szefowa brytyjskiej dyplomacji. W rozmowie z „The Times” Liz Truss stwierdziła, że „Rosjanie kłamali i kłamali, i kłamali”. - Obawiam się, że negocjacje to kolejna próba odwrócenia uwagi i stworzenia zasłony dymnej - zaznaczyła.