We wtorek polski rząd oświadczył, że jest gotów przekazać do dyspozycji USA posiadane MIG-29. Myśliwce miałyby zostać przekazane do bazy USA w Ramstein w Niemczech. MSZ poinformowało też, że „rząd zwróci się do USA o dostarczenie samolotów o analogicznych parametrach i jest gotów do natychmiastowego ustalenia warunków ich zakupu".

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", Amerykanie w zamian zaproponowali Polsce przyspieszenie dostarczenia samolotów F-35.

Jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskiej administracji powiedział CNN, że dostarczenie Ukrainie myśliwców MiG pozostaje priorytetem dla USA, nawet po tym, jak Waszyngton odrzucił propozycję Polski, by przekazać je najpierw Stanom Zjednoczonym.

Biały Dom został zaskoczony, gdy Polska publicznie przedstawiła swoją ofertę, jednak urzędnicy nie uważają, by ten fakt wykluczał osiągnięcie jakiegoś porozumienia, które pozwoliłoby na dostarczenie odrzutowców na Ukrainę.

Nieporozumienie w kwestii dostarczenia myśliwców wskazuje na problemy logistyczne. Urzędnicy podkreślają, że szanse na znalezienie rozwiązania w kwestii dostarczenia odrzutowców są nikłe i że nie ma żadnych widocznych rozwiązań, które mogłyby ułatwić dostawę - podaje CNN.

Odrzutowce posiada również kilka innych krajów, w tym Słowacja, Rumunia i Bułgaria, i Amerykanie nie wykluczają rozmów z tymi krajami w celu znalezienia rozwiązania.

Jeden z urzędników przekazał, że prośba Ukrainy była skierowana do Polski, a także do tych trzech państw, ale Polska była jedynym krajem, który początkowo był skłonny rozważyć ewentualny transfer odrzutowców.

Amerykanie wskazują na dwa problemy: logistyczny związanych z dostarczeniem myśliwców ukraińskiej armii oraz problem polityczny związany z uniknięciem eskalacji konfliktu z Rosją. Amerykanie uważają, że plan polskiego rządu nie uwzględnia w wystarczającym stopniu obu tych kwestii.

Jeden z urzędników w Waszyngtonie powiedział, że USA obawiają się, iż Rosja może zinterpretować odrzutowce lecące na Ukrainę z bazy NATO jako atak.