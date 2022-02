Prezydenci Polski i Litwy w Kijowie. Wspólny apel "o pokój i spokój"

Jeżeli Rosja uważa się za państwo należące do większej wspólnoty, to wzywamy ją do deeskalacji i natychmiastowego powstrzymania się od dalszych działań zbrojnych - powiedział w imieniu prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy prezydent Andrzej Duda.