- Obywatele USA powinni wyjechać (z Ukrainy) teraz - powiedział prezydent USA.



- Nie mierzymy się tu z organizacją terrorystyczną. Mierzymy się z jedną z największych armii na świecie. Sprawy mogą potoczyć się bardzo szybko - mówił.



Na pytanie o to czy jest możliwe, że USA wyślą żołnierzy, by pomogli w ewakuacji obywateli Stanów Zjednoczonych z Ukrainy, Biden odparł: "Nie". - Doszłoby do wojny światowej, gdyby Amerykanie i Rosjanie zaczęli do siebie strzelać - stwierdził.

- Żyjemy obecnie w świecie, który bardzo różni się od tego, w którym żyliśmy - dodał.



W czwartek Departament Stanu USA zalecił obywatelom USA, aby unikali podróży na Ukrainę, a jeśli na niej przebywają - aby opuścili ją jak najszybciej "prywatnymi bądź komercyjnymi środkami (transportu - red.)".

Biden w rozmowie z NBC News stwierdził też, że jeśli Władimir Putin jest "na tyle głupi, by wtargnąć (na Ukrainę - red.), jest na tyle mądry, by nie zrobić niczego, co miałoby negatywny wpływ na amerykańskich obywateli".



Na pytanie, czy powiedział o tym Putinowi, Biden odpowiedział: "Tak".

- Czy powiedział pan mu, że (zaszkodzenie) Amerykanom, będzie linią, której nie mogą przekroczyć - dopytywał prowadzący rozmowę Lester Holt.

- Nie musiałem mu tego mówić. Rozmawiałem z nim o tym. On to wie - odparł Biden.