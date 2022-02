- Wielka Brytania dała dowód solidarności z Ukrainą, z Polską, z tą częścią Europy - mówił polski premier.

Reklama

- Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO. Dlatego my musimy zdecydowanie pokazywać, jak bardzo jesteśmy spójny. Bo jesteśmy spójni. Pragnę podziękować w tym momencie polskim i brytyjskim żołnierzom - podkreślał szef rządu.

- Tam, gdzie punktem odniesienia jest polityka imperialna, tam wszystko może stać się narzędziem agresji: gazociąg, imigranci, internet. Tego doświadczamy. Tu apel do naszych niemieckich sąsiadów, by oświadczyć jak najszybciej, że Gazociąg Północny (Nord Stream 2 - red.) nie będzie używany, jako element szantażu - kontynuował Morawiecki.

Czytaj więcej Polityka Boris Johnson ucieka z Wysp do Polski Premier jest jedynym zachodnim przywódcą, któremu ulgę przynoszą rozmowy o Ukrainie. Zapomina o swoim kraju.

- Rosja stawia przed nami alternatywę: albo będzie suwerenna Ukraina, albo będzie pokój i spokój. To fałszywa alternatywa, chcemy prawa państw do samostanowienia - mówił polski premier.

Reklama

"Zachód to pewna idea"

- Tu na jednej szali jest wolność i bezpieczeństwo Europy, na drugiej destabilizacja i to co próbuje Kreml dzisiaj zgotować. Polska i Wielka Brytania stoją po stronie pokoju, spokoju i bezpieczeństwa - dodał.

- Nie pozwolimy się zastraszyć, jesteśmy razem. Dlatego wzmacniamy wschodnią flankę NATO - podkreślił.

- Słowo Zachód to też pewna idea: idea utrzymania pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa - mówił też Morawiecki.

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

"Musimy przekonać Putina do wycofania się"

- Kiedy Polska jest zagrożona Wielka Brytania jest zawsze gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była gotowa pomóc nam - mówił z kolei Johnson.

- 350 brytyjskich żołnierzy dołącza do 100 brytyjskich żołnierzy wysłanych do Polski zimą, w związku z kryzysem na granicy z Białorusią - kontynuował brytyjski premier.

- Powinniśmy dążyć do deeskalacji i do tego, by przekonać Władimira Putina do wycofania się - mówił Johnson.

Reklama

Johnson odwiedza w czwartek Brukselę i Warszawę w związku z napięciem, jakie panuje wokół Ukrainy w związku ze zgromadzeniem przez Rosję ponad 100 tys. żołnierzy wokół jej granic. W poniedziałek, w czasie wizyty ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka w Londynie, zapadła decyzja o wysłaniu dodatkowych 350 brytyjskich żołnierzy do Polski.

Brytyjski premier stwierdził też, że Wielka Brytania "ceni polskich pilotów, którzy 80 lat temu pomagali Brytyjczykom w walce z agresorem". - To był dowód na przywiązanie do wartości, których broniliśmy i których bronimy również teraz - podkreślił Johnson.



Sam Johnson, na łamach "The Times", nie wykluczał wysłania na flankę wschodnią NATO brytyjskich okrętów i samolotów RAF.