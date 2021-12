Hinds, pytany przez dziennikarza "The Telegraph" o najbardziej wrogie wobec Wielkiej Brytanii kraje, wymienił trzy państwa - Chiny, Rosję i Iran.

Minister mówił, że wszystkie te trzy państwa "mogą i przeprowadzają" działania szpiegowskie, cyberataki oraz kampanie dezinformacyjne wymierzone w Wielką Brytanię, dysponując do tego odpowiednim potencjałem.



Jako czwarty wrogi wobec Wielkiej Brytanii kraj, Hinds wskazał Koreę Północną.

Brytyjski minister mówił też, że lockdowny stosowane w walce z koronawirusem stwarzają zagrożenie "wzrostem aktywności terrorystycznej" w Wielkiej Brytanii. Tłumaczył, że Brytyjczycy zmuszani do zostania w domach spędzają więcej czasu przed ekranami komputerów co czyni ich bardziej podatnymi na osoby rekrutujące w sieci kandydatów na członków organizacji ekstremistycznych.

Ekstremiści mogą wykorzystywać obostrzenia wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa

Hinds dodał, że terroryzm islamski pozostaje poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Jak mówił w Wielkiej Brytanii nadal są osoby podatne na propagandę ekstremistów.



"The Telegraph" pisze, że agencje wywiadu już wcześniej ostrzegały, że ekstremiści mogą wykorzystywać obostrzenia wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa, które zmuszają ludzi do spędzania czasu w internecie, do intensywniejszego siania propagandy i prowadzenia działań rekrutacyjnych w sieci.