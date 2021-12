Żądania takie zostały po raz pierwszy kompleksowo przedstawione, w formie pakietu, który - zdaniem Rosji - jest konieczny, aby obniżyć napięcie w Europie i załagodzić kryzys wokół Ukrainy.



Reklama

Pakiet ten zawiera jednak warunki - takie jak prawo Rosji do weta wobec wejścia Ukrainy do NATO - które Zachód już wcześniej odrzucił.

Ria Novosti podaje, że propozycje Moskwy obejmują: wykluczenie dalszego rozszerzania NATO

Wiceszef MSZ Rosji, Siergiej Riabkow, powiedział dziennikarzom w piątek, że "linia (polityki) realizowanej przez USA i NATO w ostatnich latach, polegająca na agresywnym eskalowaniu sytuacji (...) jest absolutnie nie do zaakceptowania oraz ekstremalnie groźna".



- Waszyngton i jego sojusznicy z NATO powinni natychmiast wstrzymać się od wrogich działań przeciw naszemu krajowi, w tym organizowania niezapowiedzianych ćwiczeń wojskowych, niebezpiecznych manewrów okrętów wojennych i samolotów oraz rozbudowy potencjału militarnego na terytorium Ukrainy - mówił Riabkow.



Reklama

Riabkow powiedział, że Rosja nie chce dłużej znosić obecnej sytuacji. Wezwał USA do tego, by potraktować propozycje Rosji poważnie i odpowiedzieć na nie konstruktywnie.



Wiceszef MSZ Rosji dodał, że Rosja jest gotowa przystąpić do rozmów z Zachodem już w sobotę, np. w Genewie. Dodał, że Rosja przygotowała już zespół negocjacyjny.

Czytaj więcej Dyplomacja Rosja gotowa do rozmów z Zachodem. Będzie kolejny szczyt Putin-Biden? Kreml poinformował w czwartek, że Rosja przekazała dokumenty dotyczące porozumień ws. bezpieczeństwa, w kwestii których Moskwa chce negocjować z USA i NATO w czasie, gdy sytuacja wokół Ukrainy pozostaje napięta.

Interfax cytuje jednocześnie Riabkowa, który stwierdził, że USA i NATO jak dotąd odrzucają propozycje Rosji i ich reakcja na nie "nie jest zachęcająca".



Moskwa przekazała propozycje dotyczące projektu umowy zawierającej gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji stronie amerykańskiej w tym tygodniu. Ria Novosti podaje, że propozycje Moskwy obejmują: wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu; zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy środkowo-wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia.

Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.

Reklama

Obie strony miałyby też zobowiązać się do tego, by nie rozmieszczać rakiet krótkiego i średniego zasięgu w miejscach, z których mogłyby one dosięgnąć terytorium drugiej strony.



Rosja i NATO miałyby też zobowiązać się do rezygnacji z organizowania ćwiczeń formacji większych niż brygada w ustalonym obszarze przygranicznym oraz do regularnej wymiany informacji o ćwiczeniach wojskowych.

Ponadto warunki stawiane przez Rosję przewidują, że Rosja i NATO zadeklarowałyby, że nie są przeciwnikami i zgodziły się rozstrzygać wszystkie spory pokojowo, bez użycia siły. Między Rosją i NATO miałaby też być uruchomiona gorąca linia do kontaktów w sytuacjach nadzwyczajnych.