Ławrow wyraził nadzieję, że podobne do USA podejście zaproponują inne państwa Zachodu. Szef MSZ Rosji mówił o tym w kontekście zaproponowanego przez Władimira Putina szczytu z udziałem przywódców stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ - USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Chin i Rosji.

Szef MSZ Rosji przekonywał, że takie spotkanie mogłoby się przyczynić do "opracowania rekomendacji dla reszty światowej społeczności" co z kolei umożliwiłoby "przejście od stanu konfrontacji do dialogu".



Ławrow poinformował też, że Chiny "potwierdziły gotowość i zainteresowanie udziałem w takim szczycie".

To nie jest "zimna wojna" do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Ta toczyła się w stabilnym, choć był to negatywny rodzaj stabilności, porządku światowym Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

Szef rosyjskiej dyplomacji był też pytany, czy obecnie żyjemy w warunkach nowej "zimnej wojny". - Oczywiście to nie jest 'zimna wojna' do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Ta toczyła się w stabilnym, choć był to negatywny rodzaj stabilności, porządku światowym, w którym nie tylko dwa mocarstwa, ale też dwa systemy socjoekonomiczne - kapitalizm i socjalizm - zwalczały się. Każdy z nich kontrolował znaczne terytorium - przypominał Ławrow.

Teraz natomiast - jak zauważył Ławrow - na arenie międzynarodowej jest znacznie więcej graczy, do czego, jak przekonywał, przyczynił się "wpływ jaki ZSRR miał na proces dekolonizacji".



O wielostronnym porządku światowym Ławrow mówił, że z jednej strony ma on wielu krytyków, którzy wskazują iż oznacza on chaos. - Każdy myśli o sobie. Jest więcej wielkich graczy. Świat staje się bardziej chaotyczny - tłumaczył.



- Nasze stanowisko jest takie, że multilateralizm jest obiektywną rzeczywistością. Chiny są niedalekie od stania się największą gospodarką świata. Indie rozwijają się gwałtownie. Region Azji i Pacyfiku staje się motorem rozwoju, zastępującym region Euroatlantycki jeśli chodzi o potencjał. Samoświadomość rośnie w Afryce - wyliczał.