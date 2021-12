Wicker, który zasiada w senackiej komisji sił zbrojnych, mówił w Fox News, że USA powinny rozważać wszystkie opcje, jeśli chodzi o reakcję na ewentualną agresję Rosji przeciw Ukrainie - w tym użycie broni atomowej.



Senator mówił, że działania militarne mogłyby obejmować pojawienie się okrętów USA na Morzu Czarnym i pojawienie się żołnierzy USA na Ukrainie. Dodał, że "nie można wykluczać użycia broni atomowej".

Czytaj więcej Polityka Po szczycie USA: Rosja: Obawy Kijowa, zagranie Putina Zełenski czekał na telefon Bidena. W Moskwie demonstrowano, że nie zamierzają się wycofywać.

Słowa senatora potwierdził częściowo w rozmowie z "The Independent" przedstawiciel jego biura senackiego, który stwierdził, iż senator jest zdania, że prezydent Joe Biden nie powinien wykluczać działań militarnych w obronie Ukrainy. W kontekście słów o użyciu broni atomowej rozmówca "The Independent" mówił jednak, że odnosiły się one "generalnie do polityki USA", a nie "konkretnie do konfliktu na Ukrainie".

Żartowanie z użycia broni nuklearnej nie jest stosowne w przypadku amerykańskiego polityka będącego członkiem parlamentu Oświadczenie ambasady Rosji w USA

W odpowiedzi na słowa senatora ambasada Rosji w USA wydała oświadczenie, w którym czytamy, że wypowiedź była "nieodpowiedzialna".



Ambasada Rosji apeluje, aby "uważnie przeczytać wspólne oświadczenie prezydentów Rosji i USA z czerwca 2021 roku", w którym oba kraje "wyrażają swoje przywiązanie do zasady, że w wojnie atomowej nie będzie zwycięzców, w związku z czym nigdy nie powinno do niej dojść".



"Żartowanie z użycia broni nuklearnej nie jest stosowne w przypadku amerykańskiego polityka będącego członkiem parlamentu" - głosi oświadczenie ambasady.