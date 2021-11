Z treści SMS-a wynika, że Macron spodziewał się, iż Australia może zerwać kontrakt, mimo że strona francuska twierdzi, że została przez Canberrę całkowicie zaskoczona w tej kwestii.

Macron w tym tygodniu oskarżył Morrisona o to, że premier Australii okłamał go w czasie czerwcowego obiadu w kwestii losu kontraktu na zakup przez Australię 12 konwencjonalnych okrętów podwodnych od Francji. Ostatecznie Australia zamiast kupować konwencjonalne okręty podwodne we Francji pozyska okręty podwodne o napędzie atomowym dzięki partnerstwu z USA i Wielką Brytanią.



Morrison powiedział australijskim dziennikarzom, którzy towarzyszą mu w Glasgow, w czasie konferencji klimatycznej COP26, że w czasie tamtego obiadu powiedział Macronowi wprost, że zakup konwencjonalnych okrętów podwodnych nie spełnia zmieniających się strategicznych potrzeb Australii.

AUKUS i choroby potęg. Niezwykły czas w geopolityce Unia Europejska, Ameryka, Rosja, Chiny: niespodziewanie wszystkie największe potęgi znalazły się jednocześnie w kryzysie. Ten, kto pierwszy znów stanie na nogi, będzie rządził światem XXI wieku.

Dwa dni przed ogłoszeniem ustanowienia partnerstwa strategicznego między USA, Australią a Wielką Brytanią Morrison próbował skontaktować się telefonicznie z Macronem, aby poinformować go o decyzji władz w Canberze ws. okrętów podwodnych, ale Macron miał odpisać Morrisonowi, że nie może rozmawiać - ujawniają we wtorek australijskie media.

W SMS-ie wysłanym Morrisonowi Macron miał spytać "czy ma spodziewać się dobrych czy złych wiadomości ws. wspólnych ambicji jeśli chodzi o okręty podwodne?".



Morrison komentując treść SMS-a stwierdził, że Macron "dał jasno do zrozumienia, że obawia się, iż telefon będzie dotyczył decyzji Australii, by nie realizować kontraktu".

12 Tyle konwencjonalnych okrętów podwodnych Australia miała kupić we Francji

Po oficjalnym ogłoszeniu ustanowienia partnerstwa między Wielką Brytanią, Australią a USA strona francuska twierdziła, że została oszukana przez sojuszników. Szef MSZ Francji, Jean-Yves Le Drian, mówił o "ciosie w plecy".



Macron w tym tygodniu ocenił, że sprawa kontraktu na okręty podwodne to "zła wiadomość dla wiarygodności Australii".