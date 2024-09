Z czego wynikają zmiany?

Powstanie nowej kategorii miało na celu uświadomienie społeczeństwa, że nadciśnienie rozwija się stopniowo i dzięki regularnemu mierzeniu ciśnienia, można wcześniej wykryć problem. Świadomość istnienia zagrożenia pozwala osobom znajdującym się w drugiej kategorii skorzystać z bardziej intensywnego leczenia zanim zostanie u nich zdiagnozowana choroba.

Wytyczne zostały zaktualizowane w oparciu o nowe dane pochodzące z badań klinicznych. Badania te potwierdzają, że niskie ciśnienie wiąże się z mniejszą częstością występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nowe normy oznaczają, że zmienił się też tzw. cel skurczowy dla pacjentów otrzymujących leki przeciwnadciśnieniowe. Obecnie wynosi on od 120 mmHg do 129 mmHg. Istnieje jednak wymóg, że intensywne cele mogą być wdrożone, o ile pacjent dobrze toleruje leczenie. Nie dotyczą one osób z objawowym niedociśnieniem ortostatycznym, powyżej 85. roku życia, osób z umiarkowaną lub ciężką słabością oraz z ograniczoną oczekiwaną długością życia. W ich przypadku obowiązuje „tak niski cel, jak jest to racjonalnie osiągalne”.

Wcześniejsze wytyczne opierały się na podejściu dwuetapowym, które zakładało cel na poziomie poniżej 140/90 mmHg, a po jego osiągnięciu cel poniżej 130/80 mmHg. Nowe europejskie normy są teraz w większym stopniu zgodne z amerykańskimi.

Czytaj więcej Forum Ekonomiczne Jedna tabletka mniej może spowodować udar i zgon Nawet 125 mld euro rocznie kosztują w UE konsekwencje braku przestrzegania zaleceń lekarskich – to głównie koszty leczenia powikłań. W samej Europie z powodu nieprzestrzegania zaleceń umiera rocznie ok. 200 tys. osób. Leki, których się nie przyjmuje, nie działają.

Eksperci przedstawili nowe zalecenia dotyczące stylu życia

Na kongresie, który odbył się 30 sierpnia 2024 roku, zespół ekspertów zaktualizował nie tylko wytyczne z 2018 roku dotyczące ciśnienia krwi, ale podał również nowe wytyczne dotyczące stylu życia. Specjaliści zalecają obecnie 75 minut ćwiczeń aerobowych o dużej intensywności tygodniowo (dla porównania, wcześniej było to minimum 2,5 godziny tygodniowo ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności). Ta aktywność powinna być uzupełniona dynamicznym lub izometrycznym treningiem oporowym 2-3 razy w tygodniu. Trening ma mieć niską lub umiarkowaną intensywność.

Kolejne zalecenia dotyczą diety i osób chorujących na nadciśnienie, które nie zmagają się z umiarkowaną lub zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek. Eksperci zalecają zwiększenie spożycia potasu poprzez wzbogacenie posiłków w warzywa i owoce lub stosowanie substytutów soli. Po raz pierwszy pojawiły się też wytyczne dotyczące zabiegu denerwacji nerek. Eksperci zakładają, że może być on stosowany jako opcja leczenia u pacjentów z opornym nadciśnieniem, którego nie da się kontrolować lekami. Zabieg nie jest jednak wskazany jako leczenie pierwszego rzutu. Nie powinno się go też przeprowadzać u osób z wysoce upośledzoną czynnością nerek lub wtórnymi przyczynami nadciśnienia tętniczego.