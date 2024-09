Jedna tabletka mniej może spowodować udar i zgon

– Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest jedną z podstawowych przyczyn braku kontroli ciśnienia u naszych pacjentów. Ta kontrola wynosi w Polsce ok. 26 proc., a to szacunki sprzed dziesięciu lat. Potocznie mówi się, że gdy nie ma kontroli ciśnienia, to jest to nadciśnienie oporne, mamy też opornego lekarza, który niewystarczająco dobrze leczy i oczywiście – opornego pacjenta, który nie przestrzega zaleceń – tłumaczył prof. Tykarski.

Pacjenci nie mają motywacji z braku świadomości konsekwencji, że w historii naturalnej tej choroby pojawiają się udary mózgu, zawały serca i zgon. Niegdyś, zanim pojawiły się leki złożone, leczenie było dość skomplikowane, pacjenci nie rozumieli, jak brać leki przy tak częstym dawkowaniu i nie akceptowali tak intensywnej terapii. Powodem są też objawy niepożądane czy niższa na początku terapii jakość życia.

Prof. Tykarski przyznał, że poprawiła się dostępność lekarstw oraz koszty leczenia ponoszona przez pacjentów.

– Decyzja ministra zdrowia z lipca ubiegłego roku spowodowała, że leki złożone stały się lekami pierwszego rzutu, dotychczas były to leki substytucyjne – mówili paneliści.

Zdaniem prof. Marcina Czecha, kierownika Zakładu Farmakoekonomiki w Instytucie Matki i Dziecka, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich i słaba współpraca między pacjentem i lekarzem ma negatywne konsekwencje dla wszystkich uczestników systemu, pacjenta – narażonego na brak kontroli ciśnienia wraz z tego powikłaniami, lekarzom nie udaje się skuteczne leczenie, a płatnik wydaje nieskutecznie pieniądze.

– Konsekwencje ekonomiczne nieprzestrzegania zaleceń lekarskich są bardzo duże Pojawia nam się skutek non compliance, nie mamy skuteczności tych leków, bo leki, których się nie przyjmuje, nie działają. Takie zjawisko mamy u połowy chorych na cukrzycę typu 2 czy w nadciśnieniu tętniczym, w którym tanią interwencją jesteśmy w stanie uniknąć powikłań – mówił prof. Marcin Czech.